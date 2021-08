Shaqiri Lazio, lo svizzero si allontana: c’è il pressing del Lione

Shaqiri sembra allontanarsi dalla Lazio. Sullo svizzero, in uscita dal Liverpool, c’è il forte pressing del Lione

Quello di Shaqiri è un nome che, soprattutto nelle ultime settimane, è finito in orbita Lazio. Lo svizzero però sembra via via allontanarsi dall’ipotesi capitolina.

Infatti, come rivelato da Gianlucadimarzio.com, sul giocatore, in uscita dal Liverpool, ci sarebbe il forte pressing del Lione. Lo svizzero passerebbe ai transalpini in un’operazione a titolo definitivo, ma il vero ostacolo sarebbero le cifre. La richiesta sarebbe di 8 milioni di euro, mentre l’offerta del club francese di 6 milioni.