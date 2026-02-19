Settore giovanile Lazio, U14 seconda al Trofeo Caroli: il percorso dei biancocelesti

News
La Lazio U 14 in questi giorbi ha giocato il Trofeo Caroli Hotels e ha sfiorato la vittoria nella finale con la Juventus. Quest’oggi vi riportiamo il riassunto del cammino dei giovani biancocelesti di mister Valerio Gualdaroni. Il comunicato:
“Si conclude la XXII^ edizione del Trofeo Caroli Hotels, la Lazio fa ritorno a casa con la coppa della seconda classificata. La kermesse internazionale riservata alla categoria Under 14 e disputata nella splendida cornice del Salento lascia dell’amaro in bocca alle aquile classe 2012 di Valerio Gualdaroni che perdono la finalissima contro la Juventus all`ultimo minuto dei tempi supplementari.
L’Under 14 biancoceleste supera il girone eliminatorio grazie alle vittorie su Capo di Leuca 6-0 (2 Cottini, Licciardello, Ascenzi, Vinci e Toci), Olimpia Bitonto 8-0 (2 Vinci, 2 Cottini, 2 Licciardello, Ascenzi e Punzo) e Polisportiva San Martino 11-0 (2 Cottini, 2 Punzo, 2 Conti, Piras, Toci, Ascenzi, Sergio e Licciardello), nonostante le sconfitte con Fiorentina e Nuova Tor Tre Testa, la Lazio stacca il pass per gli ottavi di finale come terza miglior classificata dei sei gironi.
I biancocelesti incontrano sul proprio percorso il Sassuolo, basta la rete di Coccia per accedere ai quarti. Nello step successivo i capitolini vincono la sfida contro gli inglesi dell`Oxford United, è la rete di Punzo a fare volare la Lazio in semifinale. Nel penultimo atto del Torneo, i ragazzi di mister Gualdaroni affrontano di nuovo la Nuova Tor Tre Teste, ma questa volta sono i biancocelesti ad aggiudicarsi il penultimo atto vincendo 1a0 grazie alla rete di Conti.
Ultimissime Lazio LIVE: si rivede capitan Zaccagni! Disponibile per la sfida con il Cagliari
Nella finalissima si sfidano Lazio e Juventus. I biancocelesti passano in vantaggio con il solito Conti. La squadra piemontese ristabilisce gli equilibri nel secondo tempo con Marchisio. Nessuna delle due compagini riesce a trovare il guizzo vincente sotto porta, il match prosegue con i tempi supplementari. Dopo 4 minuti Punzo porta i capitolini in vantaggio, ma nel secondo tempo supplementare, arriva il colpo di coda degli avversari che acciuffano il pari e proprio nell`ultima azione del match trovano la rete della vittoria finale. Lazio-Juventus termina 2-3. Sono i bianconeri ad alzare al cielo la coppa più grande della 22^ edizione del Trofeo Caroli Hotels, mentre Lazio Under 14 di Valerio Gualdaroni deve accontentarsi del secondo posto.
Soddisfazione personale per due giovani aquilotti classe 2012: Jacopo Pampinella viene premiato come miglior difensore, mentre Iacopo Licciardello vince il premio `Stella del Torneo`”.
