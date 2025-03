Settore giovanile, i risultati del weekend: trionfo per...

Settore giovanile, tutti i risultati delle partite del fine settimana delle giovani aquile. I dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio sui risultati delle partite del settore giovanile.

I RISULTATI– Nel weekend che si è appena concluso, le giovani aquile conquistano una vittoria ed un pareggio, ma arriva anche una sconfitta.

L’Under 17 di Gianluca Procopio espugna l’ostico campo del Lecce. Le aquile classe 2008 vincono 1-3 grazie alla rete di Zangari ed alla doppietta di Polinari. La Lazio difende il quarto posto della classifica e nel prossimo weekend sarà scontro d’alta quota: la Lazio attende la Roma, è derby.

Nel recupero della sfida valida per la 21^ giornata, l’Under 15 biancoceleste si ferma contro la Fiorentina capolista. Alla squadra toscana è sufficiente un gol per battere di misura le aquile di Tommaso Rocchi. La Lazio rimane al sesto posto della classifica, a pari punti con il Frosinone. A quattro giornate dalla conclusione della Regular Season, i biancocelesti devono risalire la classifica per centrare i playoff.

Non vanno oltre il pari i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio pareggia 1-1 sul campo dello Spes Artiglio. Alla rete di Pacilli rispondono i padroni di casa e le due compagini dividono la posta in palio. I biancocelesti rimangono al terzo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

In sosta i campionati Under 18 e 16, ritornano in campo nel prossimo weekend. I ragazzi di Matteo Grassi attendono la fine del mese di aprile per disputare la fase interregionale del campionato Under 14 Pro.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali

SOSTA

Under 17 Nazionali – 22^ Giornata

Lecce-Lazio 1-3

Marcatori: 5’pt, 7’st Polinari (LA), 16’pt Marrocco (LE), 44’pt Zangari (LA)

LECCE: Penev (GK), Mele, Muya (30’st Pelivanov), Longo, Guida (11’st Parente), Palmieri (11’st Trio), Lerga (30’st Sergi), Candido (19’st Maiotti), Margheriti (11’st Persano), Marrocco, Voglino (19’st Villa)

A disp.: Ciaccia (GK), Bozzolo

All.: Marrocco

LAZIO: Russi (GK), Buonafede, Macerata, De Fraia (43’st Lombardi), Di Marzio, Margheri, Noto (30’st Palancica), De Cortes (30’st Di Claudio), Polinari, Callarà (20’st Calvani), Zangari

A disp.: Fantasia (GK), Iovane, Parla, Romanelli, Alessandrini

All.: Procopio

NOTE: 40’st espulso Polinari (LA)

Under 16 Nazionali

SOSTA

Under 15 Nazionali – Recupero 21^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO 1-0

Marcatori: 29’ pt Barbone (F)

FIORENTINA: De Guttry (GK), Innocenti, Savino (14’st Teriaca), Petrini (20’st Pera), Barbone, Puglisi, Bernamonte, Cecchini, Barzagli, Croci, Clemente.

A disp.: Rosi (GK), Castagnoli, Santomauro, Ronchetti, Valero, Cantarella, Gobbo

All.: Cristiani

LAZIO: Orlando (GK), Tocci (24’st Caputo), Reuben, Tolomeo (36’st Sulaj), Napolitano, Ricci Gian., Massarut (36’st Lombardo), Ricci Gab., Schettini Ambrosio, De Vincenzo, Rizzo (24’st Musah)

A disp.: Corbelli (GK), Germani, Berini, Salvati, Petronzi

All.: Rocchi

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 23^ Giornata

SPES ARTIGLIO-LAZIO 1-1

Marcatori: 4’pt Pacilli (L), 16’pt Sergi (SA)

SPES ARTIGLIO: Marsalaa (GK), Chiummariello, Dolcini, Sergi, Carbone, Rossi, Carlopio, Verniano, Riccobene, Bigi, Salvi

A disp.: Mancarella (GK), Bogacz, Mazza, Ciurlia, Testarmata, Cernera, Marsala

All.: Giubilei

LAZIO: Frattallone (GK), Ercoli (20’st Ciorei), De Renzi, De Paolis, Manzi, Kerxhaliu, Pacilli, Pierangeli (9’st Isidori), Coppola, De Angelis (18’st Basile), Galli (1’st Frezza)

A disp.: Genetiempo (GK), Roncoloni, Polidori, Fania, Parenti

All.: Gualdaroni