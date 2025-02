Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile

Settore giovanile Lazio, ecco tutti gli impegni del weekend dei biancocelesti. Il programma

Di seguito il programma del Settore giovanile della Lazio.

COMUNICATO- Inizia il mese di Marzo e le giovani aquile sono pronte a tuffarsi in un nuovo weekend. Tra sabato 1 e domenica 2 sono protagoniste le cinque squadre agonistiche biancocelesti.

Aprono il fine settimana, come di consueto, i ragazzi di Valerio Gualdaroni. La Lazio attende al ‘Green Club’ i pari età dell’Accademia Gialloazzurri. Quasi uno scontro testa coda nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza, tra i biancocelesti secondi e gli avversari penultimi della classifica. Le giovani aquile vogliono dare continuità alla vittoria della scorsa settimana e difendere il secondo posto della classifica.

Sosta di campionato per i ragazzi di Matteo Grassi. La Lazio ha staccato il pass per la Fase Interregionale del campionato Under 14 Pro, le aquile classe 2011 ritornano in campo alla fine di Aprile.

Doppia sfida casalinga per Under 15 e Under 16, entrambe impegnate contro il Lecce sul campo ‘Marcello Martoni’ di Monterosi. Aprono la domenica le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi, i biancocelesti vogliono dare continuità alla vittoria della scorsa settimana per cercare di difendere il quinto posto per accedere ai playoff. A seguire, alle ore 12:30, è il turno della squadra Under 16 di Simone Rughetti, la Lazio ha tutte le intenzioni di tornare a mettere in cassaforte i tre punti per difendere il secondo posto. Il Lecce è avvisato.

Sfide in trasferta per Under 17 e Under 18. Dopo la sosta di campionato, ritornano in campo i ragazzi di Gianluca Procopio. L’Under 17 biancoceleste fa visita alla Juve Stabia. Avversario ostico, ma le aquile classe 2008 vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo per difendere il quarto posto della classifica. L’Under 18 guidata da Francesco Punzi sfida il Lecce. I biancocelesti hanno messo nel mirino la quarta vittoria consecutiva per continuare a rimanere nella zona playoff. Serve una grande prestazione per battere la squadra pugliese.

Tutto è pronto per iniziare un nuovo weekend ricco di sfide, le giovani aquile sono pronte a spiegare le ali.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 24^ Giornata

LECCE-LAZIO

Domenica 2 Marzo, ore 11 Centro Sportivo ‘Kick-off Sport Center’ – Cavallino (Lecce)

Under 17 Nazionali – 20^ Giornata

JUVE STABIA-LAZIO

Domenica 23 Febbraio, ore 15 Stadio ‘San Michele’ – Gragnano (Napoli)

Under 16 Nazionali – 20^ Giornata

LAZIO-LECCE

Domenica 2 Marzo, ore 12:30 Stadio ‘Marcello Martoni’ – Monterosi (Viterbo)

Under 15 Nazionali – 20^ Giornata

LAZIO-LECCE

Domenica 2 Marzo, ore 10:30 Stadio ‘Marcello Martoni’ – Monterosi (Viterbo)

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 20^ Giornata

LAZIO – ACCADEMIA GIALLOAZZURRI

Sabato 1 Marzo, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’- Roma