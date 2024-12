Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tripla sfida col Frosinone. Tutti gli impegni

Settore giovanile Lazio, tutti gli impegni delle giovani aquile per questo fine settimana

Di seguito il programma del settore giovanile della Lazio.

COMUNICATO- Si appresta ad iniziare l’ultimo fine settimana a ranghi completi prima della sosta natalizia. Tra sabato 14 e domenica 15 Dicembre scendono in campo sei le squadre agonistiche del Settore Giovanile.

Nel pomeriggio è la volta dei ragazzi di Valerio Gualdaroni. Le aquile classe 2011 fanno visita ai pari età dell’Ottavia. Penultima giornata del girone d’andata per quanto riguarda il campionato Under 14 Regionali Eccellenza, i biancocelesti vogliono difendere il terzo posto della classifica.

Domenica pomeriggio è in programma la tripla sfida contro il Frosinone per quanto riguarda i campionati nazionali Under 15, 16 e 17.

Al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ aprono le sfide i ragazzi dell’Under 15. I biancocelesti guidati da Tommaso Rocchi vogliono chiudere al meglio il girone d’andata, da non sottovalutare il Frosinone che punta alla zona playoff. A seguire alle ore 17 è il turno dell’Under 16 di Simone Rughetti. Le aquile classe 2009 vanno a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo per difendere il terzo posto, il Frosinone è avvisato.

L’Under 17 attende il Frosinone al ‘Salaria Sport Village’. I ragazzi di Gianluca Procopio provano a prendersi i tre punti per difendere il terzo posto e concludere il girone d’andata con il sorriso.

Domenica pomeriggio sono impegnati nella sfida casalinga anche i ragazzi dell’Under 18 di Francesco Punzi. La Lazio attende il Torino al campo di Monterosi. Le aquile classe 2007 devono mettere in scena un’altra prova di cuore e carattere per affrontare la seconda forza del campionato.

Non si fermano neanche i ragazzi classe 2011 guidati da Matteo Grassi. La Lazio recupera la sfida contro la Vis Pesaro, valida per la quarta giornata del campionato nazionale Under 14 Pro. Le giovani aquile hanno messo nel mirino la quinta vittoria consecutivo per concludere la prima parte della stagione al secondo posto della classifica.

Le giovani aquile sono pronte per tuffarsi in un altro weekend ricco di impegni.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 15^ Giornata

LAZIO-TORINO

Domenica 15 Novembre, ore14:15 al campo ‘Martoni’ di Monterosi (Viterbo)

Under 17 Nazionali – 13^ Giornata

LAZIO-FROSINONE

Domenica 15 Dicembre, ore 15 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 16 Nazionali – 12^ Giornata

LAZIO-FROSINONE

Domenica 15 Dicembre, ore 17 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 15 Nazionali – 12^ Giornata

LAZIO-FROSINONE

Domenica 15 Dicembre, ore 14:30 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ – Roma

Under 14 Pro – Recupero 4^ Giornata

VIS PESARO-LAZIO

Domenica 15 Dicembre, ore 15 campo comunale di Muraglia

Under 14 Regionali Eccellenza –12^ Giornata

OTTAVIA- LAZIO

Sabato 14 Dicembre, ore 14:30 Campo ‘Ivo di Marco’ – Roma