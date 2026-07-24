Calciomercato
Mercato Lazio, l’Atalanta monitora la situazione Romagnoli, ma il difensore ha le idee chiare
Mercato Lazio, la Dea guarda ad Alessio Romagnoli: qual è l’orientamento del giocatore? Il punto
Il calciomercato estivo riserva sempre colpi di scena inattesi capaci di ribaltare le certezze di una trattativa data ormai per imminente. La situazione legata al futuro di Alessio Romagnoli vive ore di grande incertezza a causa di blocchi burocratici e ostacoli internazionali che frenano l’approdo del difensore in Qatar. L’operazione con l’Al-Sadd risulta attualmente congelata, costringendo i club a valutare scenari alternativi e a ridiscutere i termini dell’accordo per trovare una quadra definitiva.
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I problemi dell’Al-Sadd e la trattativa per Alessio Romagnoli
Il trasferimento del difensore centrale ha subito una brusca frenata per motivi logistici e regolamentari legati al club qatariota. L’Al-Sadd sta infatti facendo i conti con il divieto di effettuare operazioni internazionali e con i rigidi limiti imposti sul tesseramento dei calciatori extracomunitari, a cui si aggiunge il recente cambio di guida tecnica. Per riaprire concretamente il dialogo, la dirigenza asiatica avrebbe avanzato la richiesta di rinegoziare con la Lazio le modalità di pagamento, chiedendo di posticipare una parte delle cifre pattuite in origine per l’acquisto del cartellino di Alessio Romagnoli.
L’ombra dell’Atalanta e la scelta di Alessio Romagnoli
Come rivelato da Il Corriere dello Sport, in questo scenario di mercato in continua evoluzione, sullo sfondo resta vigile l’interessamento dell’Atalanta, pista che stuzzica non poco per la possibilità di ritrovare in panchina mister Sarri. Ciononostante, come sottolineato dal quotidiano sportivo, Alessio Romagnoli aveva inizialmente espresso la ferma volontà di non indossare un’altra maglia in Italia per assoluto rispetto nei confronti della Lazio e dei suoi tifosi. La dirigenza di Claudio Lotito e il giocatore restano così alla finestra in attesa di sviluppi decisivi sul campo delle trattative estive.
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