Milani lascia la Lazio ed è un nuovo giocatore dell’Inter: ora è ufficiale!

Alessandro Milani è stato ceduto dalla Lazio all’Inter. Il giovane formatosi in biancoceleste parte per una nuova esperienza dopo l’ultimo prestito

L’avventura di Alessandro Milani con la Lazio si è conclusa ufficialmente. Il difensore cresciuto nel settore giovanile biancoceleste è stato ceduto a titolo definitivo all’Inter, club con il quale inizierà una nuova fase della propria carriera.

L’accordo era ormai definito e mancava soltanto il comunicato ufficiale, arrivato nella giornata odierna. Milani entrerà a far parte della formazione Under 23 nerazzurra, nella quale avrà la possibilità di trovare continuità e confrontarsi con un campionato professionistico nel corso della nuova stagione.

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Milani Inter, trasferimento a titolo definitivo dalla Lazio

La Lazio ha scelto di lasciar partire definitivamente Alessandro Milani, consentendo al giocatore di proseguire il proprio percorso lontano da Formello. Non si tratta dunque di un prestito: il cartellino del difensore passa interamente nelle mani dell’Inter.

Per il giocatore cresciuto nel vivaio biancoceleste si apre un’opportunità importante. La società nerazzurra sta infatti costruendo la rosa della propria Under 23 puntando anche su giovani italiani con esperienza nei settori giovanili di club di primo piano.

Milani Inter, il comunicato ufficiale della Lazio

A rendere noto il completamento dell’operazione è stata direttamente la società biancoceleste attraverso una breve nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Questo il comunicato della Lazio: «La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Alessandro Milani all’FC Internazionale Milano. Tutto il club augura ad Alessandro il meglio per il suo futuro».