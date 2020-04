Serie A, Zazzaroni: «Lotito ha ragione, è giusto riprendere gli allenamenti»

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato le tanto discusse parole di Claudio Lotito sugli allenamenti

In esclusiva per Calcionews24.com, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato il momento delicatissimo che sta attraversando il calcio, partendo dalle tante discusse parole di Lotito:

«Lotito? Ha ragione. Lo sosteniamo come giornale da un sacco di tempo. È giusto riprendere gli allenamenti in condizione di sicurezza totale se possono andare a lavorare in fabbrica gli operai o se lavorano i supermercati non riesco a capire perchè i calciatori non potrebbero allenarsi. Oltretutto un calciatore non può rimanere fermo un mese mezzo o due, si possono allenare con protocolli che sono assolutamente garantiti».

RIPRESA – «Tutti i giorni come giornale ripetiamo che vogliamo la riapertura del campionato. Non abbiamo mai cambiato idea. Chiaramente ciò deve avvenire in condizioni di sicurezza ma siamho per il completamento della stagione, assolutamente».