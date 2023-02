Serie A, verrà rispettato un minuto di silenzio per la Turchia e Siria

Serie A, la lega per il turno che prenderà il via questa sera farà rispettare alle squadre un minuto di silenzio per le vittime terremotate

La terribile situazione che sta vivendo la Turchia e la Siria ha scosso il mondo, nel vedere in particolare immagini terribili di vittime disperse tra le macerie. La Lega serie A a tal proposito per il turno di campionato che inizia questa sera, farà rispettare ai club un minuto di silenzio per questa tragica vicenda di cronaca.