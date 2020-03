Serie A, arriva l’ufficialità dei recuperi: Juve-Inter di domenica sera

La Lega Serie A, tramite una nota sul proprio sito, ha comunicato le date ufficiali dei recuperi della 25^ e 26^ giornata

Dopo giorni di attesa e tante discussioni, finalmente la Lega, insieme ai club, ha deciso come e quando recuperare le due giornate di Serie A rinviate per l’emergenza Corona Virus.

Il comunicato emesso questo pomeriggio ha ufficializzato che la 25^ giornata verrà recuperata in data unica, il 18 marzo alle 18:30, tranne Sampdoria Inter a cui ancora non è stata trovata una data utile. Per il 26° turno invece è tutto delineato: aprirà Parma Spal l’8 marzo alle 12:30, Milan Genoa e Sampdoria Verona verranno disputate alle 15:00, Udinese Fiorentina alle 18:00 ed il big match tra Juventus e Inter sarà in serale alle 20:45. Il Monday Night sarà tra Sassuolo e Brescia alle 18:30.