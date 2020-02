Serie A, chiuso il mercato torna a parlare il campo

Dopo giorni di trattative, acquisti e cessioni finalmente torna il weekend e con lui il campionato. La Lazio rincorre Inter e Juve

Dalle 20:00 di ieri sera il mercato invernale è ufficialmente chiuso. Per un mese si è parlato ininterrottamente di trattative, possibili acquisti, cessioni illustri… chi più ne ha pù ne metta.

Finalmente ora si può pensare esclusivamente al campo, con la Serie A che riparte da questo pomeriggio con Bologna-Brescia. Alle 18:00 c’è Parma-Cagliari e questa sera Sassuolo-Roma, una partita che può interessare anche alla Lazio. Domani alle 12:30 la Juventus ospita la Fiorentina, in un match che può essere fondamentale per il vertice della classifica. Alle 15:00 la Lazio proveranno a stoppare la Spal e continuare la loro corsa verso la Champions. Nel posticipo, la squadra di Conte cercherà di tenere il fiato sul collo su quella di Sarri. Concluderà la giornata Sampdoria-Napoli. Si torna in campo e tutte le parole superflue vengono messe a tacere.