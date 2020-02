Serie A, il Torino esonera Mazzarri: arriva un volto conosciuto

Dopo l’ennesima sconfitta subita dai granata, Cairo ha deciso di mandare via Mazzarri. A sostituirlo arriva Moreno Longo

Cairo aveva provato a chiudere un occhio dopo i sette gol subiti dall’Atalanta, ma dopo la sconfitta di ieri al Via del Mare per 4-0, non ha potuto fare altro che sollevare Mazzarri dall’incarico per cercare di dare una scossa alla squadra.

Il Torino è in serie difficoltà in questo periodo, avendo incassato quattro pesanti sconfitte tra coppa e campionato. Serviva un segnale ed il presidente, dopo tante considerazioni, ha preso la decisione. Al posto del tecnico toscano arriva un volto conosciuto della Serie A, come riporta GianlucaDiMarzio.com: Moreno Longo. Il mister ritorna in granata dopo un passato da giocatore ed allenatore nelle giovanili. L’ultima apparizione in campionato per l’allenatore d’origine torinese risale al 2018, quando sedeva sulla panchina del Frosinone.