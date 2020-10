Serie A, termina il calciomercato: ecco tutti i colpi dell’ultima ora

Si è conclusa ufficialmente la sessione estiva di calciomercato di Serie A. Ecco tutti i colpi dell’ultima giornata.

Ecco tutti i colpi last minute delle squadre di serie A. Il colpo di giornata è il passaggio di Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. La squadra Viola ripara con l’arrivo di Callejon e Barreca. Il Napoli compra Bakayoko, Mentre Kalinic e Deulofeu Tornano nel massimo campionato italiano rispettivamente al Verona e all’Udinese. La Roma riporta Smalling In giallorosso. Bonazzoli passa al Torino.

La Lazio cede Adekanye al Cadice, Adamonis e Andrè Anderson alla Salernitana mentre la Roma Perotti al Fenerbahce. Cessioni anche per la Juventus: Doug Lass costa al Bayern Monaco e decine al Lione. Ounas passa al Cagliari.

A Breve lo schema completo di tutti i movimenti dell’ultima giornata di calciomercato.

ADAMONIS dalla Lazio alla Salernitana (prestito)

ANTEI dal Benevento al Pescara (prestito)

ANTONUCCI dalla Roma alla Salernitana (prestito)

BANI dal Bologna al Genoa (prestito)

BAKAYOKO dal Chelsea al Napoli (prestito)

BARRECA dal Monaco alla Fiorentina (prestito)

BONAZZOLI dalla Sampdoria al Torino (prestito)

CALLEJON alla Fiorentina (svincolato)

CARRARO dall’Atalanta al Frosinone (prestito)

CASTELLI dal Villarreal al Genoa (definitivo)

CECCHERINI dalla Fiorentina al Verona (definitivo)

CHIESA dalla Fiorentina alla Juventus (prestito)

CICIRETTI dal Napoli al Chievo (prestito)

CYPRIEN dal Nizza al Parma (prestito)

DA RIVA dall’Atalanta al Vicenza (prestito)

DARMIAN dal Parma all’Inter (prestito)

DE SCIGLIO dalla Juventus al Lione (prestito)

DERMAKU dal Parma al Lecce (prestito)

DEULOFEU dal Watford all’Udinese (prestito)

DJIDJI dal Torino al Crotone (prestito)

DOUGLAS COSTA dalla Juventus al Bayern (prestito)

GOJAK dalla Dinamo Zagabria al Torino (prestito)

GUTH dall’Atalanta al Pescara (prestito)

HOEDT dal Southampton alla Lazio (prestito)

JAGIELLO dal Genoa al Brescia (prestito)

KALINIC dall’Atletico Madrid al Verona (definitivo)

KARAMOKO dal Chievo al Torino (definitivo)

KLUIVERT dalla Roma al Lipsia (prestito)

KRAGL dal Benevento all’Ascoli (prestito)

LETICA dal Club Brugge alla Sampdoria (prestito)

LONGO dall’Inter al Vicenza (definitivo)

LOPEZ dal Marsiglia al Sassuolo (prestito)

LUPERTO dal Napoli al Crotone (prestito)

MAKENGO dal Nizza all’Udinese (definitivo)

MARTINEZ QUARTA dal River Plate alla Fiorentina (definitivo)

MIHAILA dal Craiova al Parma (definitivo)

NICOLUSSI CAVIGLIA dalla Juventus al Parma (prestito)

OSORIO dal Porto al Parma (definitivo)

OUNAS dal Napoli al Cagliari (prestito)

PALUMBO dalla Sampdoria alla Ternana (prestito)

PEROTTI dalla Roma al Fenerbahce (prestito)

PROVEDEL dall’Empoli allo Spezia (definitivo)

PUSSETTO dal Watford all’Udinese (prestito)

SCHIAPPACASSE dall’Atletico Madrid al Sassuolo (prestito)

SILIGARDI dal Parma al Crotone (prestito)

SPOLLI svincolato dal Crotone

VANO dal Carpi al Verona (definitivo)

VOKIC dal Benevento al Pescara (prestito)