Serie A, il piano B prende in considerazione i playoff

Serie A, la volontà è quella di ripartire con il campionato ma c’è anche il piano B nel caso in cui non si porti a termine la stagione

SERIE A – Terminato il consiglio Federale iniziato questa mattina alle 12:00. La decisione presa dalla Figc è quella di ripartire con i campionati di Serie A, Serie B e Serie C. Definitivamente interrotto il campionato di Serie D.

Nel caso in cui non ci fossero le condizioni per portare a termine la stagione sul campo verrebbero presi in considerazione i playoff e i playout. In caso di sospensione definitiva, verranno prese in considerazione la definizione delle graduatorie con promozioni e retrocessioni con criteri da individuarsi per merito sportivo.