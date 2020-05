Serie A, slitta la chiusura al 30 agosto, ma la stagione va conclusa entro il 20

Serie A, da quanto emerso dal consiglio Federale che si è concluso da poco cambiano le date per la chiusura della stagione

Grandi novità dal consiglio di Lega andato in scena quest’oggi. Si tornerà a giocare nei tre campionati professionistici e i tre campionati, Serie A, Serie B e Serie C avranno circa due mesi a disposizione per portare a termine la stagione.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, sai possibile concludere i tre campionati entro il prossimo 20 agosto. La stagione dovrà terminare entro il 30 agosto. Il calcio italiano prova a ripartire!