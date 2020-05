Inizierà a breve il Consiglio federale indetto dalla FIGC in cui verranno trattati gli argomenti attuali del calcio italiano

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 – Si ferma definitivamente il campionato di Serie D.

AGGIORNAMENTO ORE 15.55 – Non c’è ancora la data di ripartenza ma c’è la data della possibile chiusura: Serie A, Serie B e Serie C avranno tempo fino al 20 agosto per chiudere i campionati. La stagione 2019-2020 terminerà invece entro il 30 agosto.

AGGIORNAMENTO ORE 14.45 – Secondo le ultime indiscrezioni, Serie A, B e C ripartiranno malgrado non si sappia ancora la data effettiva. Nel pomeriggio è atteso un comunicato. Rimandato il discorso playoff-playout.

A Roma, nella sede del Coni, si svolgerà il Consiglio federale indetto dalla FIGC. Arrivati il presidente della LND, Sibilia, il presidente della Lega Pro, Ghirelli ed anche il patron biancoceleste Claudio Lotito.