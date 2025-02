Serie A, la classifica aggiornata dopo Lecce-Bologna 0-0

Serie A, alla luce del pari di Lecce che rallenta la corsa europea degli emiliani ecco come cambia la classifica del torneo: la situazione

Volge verso la sua conclusione la domenica di serie A, che ha visto questo pomeriggio la Lazio vincere in modo roboante per 5-1 contro il Monza di Bocchetti. Alle 18 al Via del Mare si sono affrontate il Lecce di Giampaolo e il Bologna e nessuna delle due compagini ha avuto la meglio visto che il risultato finale è 0-0. Questa la classifica aggiornata e la posizione della Lazio

Napoli 54 punti

Inter 51*

Atalanta 50

Lazio 45

Juventus 43

Fiorentina 42*

Milan 38*

Bologna 38*

Roma 34

Udinese 29*

Torino 28

Genoa 27

Cagliari 24

Lecce 23

Hellas Verona 23

Como 22

Empoli 21

Parma 20

Venezia 16

Monza 13