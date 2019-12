Serie A, parte male l’avventura di Gattuso con il Napoli

Il Napoli non sa più vincere e ne approfitta il Parma che, vincendo, gli ruba il settimo posto allungando di tre punti

Evidentemente non era tutta colpa di Carlo Ancelotti: in casa il Napoli spreca molto e raccoglie poco facendo scendere tanti fischi a fine partita.

Come un anno fa, parte male la nuova avventura di Gattuso in Serie A. La sua impronta sul Napoli inevitabilmente non si sarebbe vista oggi, ma i partenopei speravano e pensavano che la gara di oggi sarebbe servita a rialzare la testa. Così non è stato, grazie anche alla fulminea velocità del Parma: al 93′ una ripartenza della freccia Gervinho finalizzata dal goal, ha decretato la fine. Con questa vittoria, i ragazzi di D’Aversa mangiano terreno proprio agli azzurri scavalcandoli in classifica. Il momento no di Insigne e compagni continua, mentre i crociati possono gioire ancora.