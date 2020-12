Era stata una delle misure richieste a gran voce dopo il caso che ha coinvolto la Lazio ma ora Lega Calcio Serie A dice no alla centrale unica

Secondo quanto riferito da Repubblica, la Lega Calcio ha deciso di accantonare per il momento l’ipotesi di una centrale unica per processare i tamponi per il coronavirus.

La decisione è stata presa sulla base dei sempre minori casi di positività fra i giocatori e sulla possibilità che a breve sarà un disponibile un vaccino.