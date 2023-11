Serie A, l’Inter non si ferma: 2-1 contro l’Atalanta nel match delle 18. Decidono Calhanoglu e Lautaro Martinez

Vittoria per l’Inter nel match delle 18 di Serie A, che grazie a Calhanoglu e Lautaro, stende l’Atalanta e vince la gara per 1-2. Non basta per la Dea il gol di Scamacca.

Nerazzurri sempre primi in campionato, momentaneamente a +5 dalla Juventus, che giocherà domani contro la Fiorentina.