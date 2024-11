Serie A, la Lazio torna all’Olimpico: alla ricerca di uno speciale primato

Serie A che riparte oggi e lunedì 4 novembre vedrà impegnata la Lazio allo Stadio Olimpico contro il Cagliari

Oggi riparte la Serie A, al via l’undicesima giornata di campionato. La Lazio scenderà in campo lunedì allo Stadio Olimpico di Roma contro il Cagliari. Mister Baroni oltre che sull’ottimo momento di forma dei suoi potrà contare sul fattore campo: i biancocelesti in casa infatti non hanno mai perso.

La Lazio per punti fatti in casa è al secondo posto con 13, guida al Napoli con 15, la squadra di Conte al Maradona affronterà l’Atalanta, per i capitolini potrebbe esserci quindi l’opportunità di balzare in testa a questa speciale classifica in caso di vittoria.