Serie A, Lazio al terzo posto della classifica delle squadre più vincenti

I biancocelesti si trovano al gradino più basso di questa particolare classifica che mette in conto i trofei vinti da ogni singolo giocatore

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha bloccato l’Italia e con lei la maggior parte delle strutture che la sorreggono: lo sport infatti ha subito grandi cambiamenti. La Serie A ad esempio è per il momento sospesa ed è a rischio il ritorno sul campo per terminare la stagione. Le statistiche però non si fermano e La Gazzetta dello Sport ha creato la classifica delle squadre più vincenti del campionato. Sono stati sommati tutti i trofei vinti da ogni singolo giocatore dei vari club: la Lazio di Inzaghi si trova all’ultimo gradino del podio. Ecco i numeri:

Juventus (281 titoli)

Roma (90 titoli)

Lazio (82 titoli)

Seguono Inter (71), Fiorentina (61), Milan (55), Napoli e Genoa (47). Solo diciottesima l‘Atalanta con 16 trofei.

Se si guarda solo ai singoli invece, Zlatan Ibrahimovic ricopre il primo posto con 31, seguito da Cristiano Ronaldo con 30. Medaglia di bronzo per Ribery con 25. Rimangono a 0 Naingggolan, Belotti, Muriel e Calhanoglu.

Curioso il caso dei fratelli Lukaku visto che il biancoceleste Jordan ha vinto più di Romelu: il primo ha collezionato 7 titoli contro i 5 vinti dall’attaccante nerazzurro.