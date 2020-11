Serie A, la top-11 della settimana di DAZN: presenti due laziali

Se la Lazio ha espugnato il campo dell’Ezio Scida di Crotone nel sabato di Serie A è stato per grande merito di un insuperabile Leiva a centrocampo e di un Immobile tornato al gol. A chiudere il match ha pensato Correa con il secondo gol stagionale. Tuttavia, DAZN ha voluto dare merito – nella top-11 dei calciatori che hanno giocato nel weekend – ad altri due interpreti della Lazio: assieme a Consigli del Sassuolo, Theo Hernandez e Zlatan Ibrahimovic del Milan, Demiral, Cuadrado, Ronaldo e Arthur della Juventus, De Paul dell’Udinese e Mkhitaryan della Roma, figurano Francesco Acerbi, leader difensivo in terra calabrese, e Marco Parolo, autore dell’assist per il gol del temporaneo 0-1 biancoceleste.