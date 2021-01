Serie A, la Juve fatica ma batte 2-0 il Bologna e accorcia

Nel lunch match dell’ultima giornata del girone di andata la Juventus ha battuto 2-0 il Bologna con un gol per tempo. Il primo è la prima gioia di Arthur, centrocampista ex Barcellona, che al quarto d’ora ha trafitto Skorupski. Il secondo porta la firma di un altro centrocampista, McKennie, che ha chiuso il match nella ripresa contro una squadra, quella felsinea, che ha comunque dato battaglia all’Allianz Stadium. La Juventus sale a quota 36 in graduatoria, con una partita in meno da disputare contro il Napoli nel recupero. Il Milan capolista è fermo a quota 43.