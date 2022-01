ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lega Serie A ha deciso che per la 22a e 23a giornata di campionato negli stadi ci saranno solo 5.000 spettatori: i dettagli

Decisione importante da parte della Lega Serie A nel corso dell’Assemblea ancora in corso. Come riportato da Sky Sport, nella 22a e 23a giornata gli stadi saranno aperti solo per 5.000 spettatori.

Nessuna decisione, quindi, per il turno di campionato al via domani.