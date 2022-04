Serie A, ecco il nuovo indice di liquidità: i parametri

Il Consiglio Federale ha approvato il nuovo indice di liquidità, che sarà parametro di iscrizione per la prossima Serie A

Il Consiglio Federale ha approvato il nuovo indice di liquidità, che sarà parametro di iscrizione per la prossima Serie A. I nuovi parametri sono stati fissati 0,5 per la Lega di Serie A, a 0,7 invece per la Lega di Serie B e per la Lega Pro.

«Si tratta di un indice di liquidità ammissivo a 0,5 per la Lega di Serie A con soli due correttivi che sono quelli storici, senza ulteriori variazioni richieste dalla Serie A. I correttivi tengono conto sia della parte relativa al patrimonio sia di quella relativa al rapporto costi-ricavi». queste le parole di Gravina, riportate dall’Ansa.