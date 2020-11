Serie A, il programma della giornata: si parte domani, chiude la capolista Milan

Si prospetta una lunga giornata di Serie A dal venerdì alla domenica, si parte domani.

La giornata di domani inaugurerà il settimo turno di Serie A. Alle 20.45 del venerdì è infatti in calendario Sassuolo-Udinese, occasione storica per i neroverdi per dormire almeno una notte da capolista assoluta. Sabato Cagliari-Samp, Benevento-Spezia e Parma-Fiorentina, mentre domenica apre la Lazio alle 12.30 contro la Juventus, segue la Roma in casa del Genoa (ore 15), chiudono Torino-Crotone (ore 15), Atalanta-Inter (ore 15) e Bologna-Napoli (ore 18). Il posticipo domenicale a San Siro è Milan-Verona.