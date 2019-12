Serie A, il Cagliari pareggia al 90′ ed è a -4 dalla Lazio

La formazione di Maran si salva allo scadere contro il Sassuolo. La Lazio è sola al terzo posto a quattro punti di distacco

Sembra averci preso gusto il Cagliari a segnare nei minuti finali delle partite. La scorsa settimana è riuscita a fare bottino pieno contro la Sampdoria per il goal di Cerri al 96′, durante il turno di Coppa Italia, sempre contro i doriani, è riuscita ad averla vinta per la rete di Ragatzu al 48′ ed oggi, sempre il numero 26 cagliaritano, ha portato un punto fondamentale per la classifica dei rossoblù nei minuti finali. Con questo risultato, la Lazio si trova a quattro lunghezze da Cagliari e Roma, che occupano il quarto posto a pari merito. Lunedì i ragazzi di Inzaghi saranno ospitati alla Sardegna Arena, dove si vedrà chi non è più la sorpresa del campionato.

