Serie A, i giocatori non vogliono il maxi ritiro: decisivo sarà l’incontro tra Conte, Gravina e Dal Pino

Torna il caos in Serie A. Se infatti da lunedì rinizieranno gli allenamenti di squadra sono proprio i calciatori adesso a fare marcia indietro. Come riporta Sky Sport infatti oggi si è tenuto un consiglio di Lega per discutere alcuni punti del protocollo FIGC.

I club chiederanno infatti al Governo di intercedere con il Governo per modificare alcuni punti del protocollo tra cui quello del maxi ritiro previsto proprio da lunedì. I giocatori saranno disponibili ad andare in ritiro ma solo nelle due settimane prima della ripresa della Serie A (per ora fissata al 13 giugno). Sarà decisivo l’incontro tra il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, quello della Lega Serie A, Dal Pino, e Giuseppe Conte.