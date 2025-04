Serie A, le formazioni ufficiali di Lecce Como: le scelte

Condividi via email

Il primo anticipo della 33° giornata del campionato di Serie A è quello tra Lecce e Como, con le due squadre che si sfidano al Via del Mare

Al Via del Mare di Lecce va in scena la sfida tra i pugliesi e il Como, con le due squadre che sono alla ricerca di punti importanti per gli obiettivi di entrambe. Di seguito le formazioni ufficiali.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Krstovic, Pierotti. All.: Giampaolo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Valle; Perrone, Da Cunha; Ikoné, Paz, Diao; Douvikas. All.: Fabregas.