Serie A, Covid-19: non solo i giocatori di Torino e Brescia, positivo anche Boga del Sassuolo

Dopo la notizia della positività di Andrea Petagna arriva un nuovo comunicato per due giocatori del Torino, uno del Brescia e Boga del Sassuolo

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Alla lunga lista dei positivi della Serie A si è aggiunto anche Boga del Sassuolo. Il giocatore è asintomatico ed è stato già messo in isolamento domiciliare,

Aumentano i contagi nel mondo del calcio e della Serie A. Dopo la notizia arrivata in giornata relativamente alla positività di Andrea Petagna (già messo in isolamento con Antonio Mirante e i giocatori del Cagliari, Bradaric, Ceppitelli e Cerri), anche due giocatori del Torino ed uno del Brescia avrebbero riscontrato positività al tampone per il Coronavirus. I nomi sono al momento ignoti, ma i giocatori sono stati messi in isolamento e si aggregheranno ai ritiro soltanto alla fine del periodo di quarantena prestabilito.