Serie A. doppia riunione su diritti tv e governance

Serie A, oggi il doppio appuntamento in Lega nella settimana calda dopo le dimissioni di Miccichè.

Giornata calda, in Lega: oggi sono previsti due appuntamenti per i club di Serie A, che si incontreranno alle 11.30 in consiglio e poi alle 14 in assemblea. In programma, la votazione della proposta di MediaPro e delle linee guida del bando da lanciare sul mercato nel 2020. Questi incontri seguono una settimana piuttosto tumultuosa, dopo le dimissioni del presidente Gaetano Miccichè, per le voci attorno all’inchiesta della procura Figc sulle elezioni del marzo 2018.

Nel frattempo, il Consiglio federale convocato d’urgenza ha nominato un commissario ad acta (Mario Cicala) – pronto a intervenire se nell’assemblea del 2 dicembre non venisse eletto il nuovo presidente -, ma le big di Serie A sperano ancora che Miccichè possa tornare sui suoi passi. Una possibilità che, come riporta la Gazzetta dello Sport, al momento appare piuttosto remota. Perlomeno nelle parole del diretto interessato, che sembrano definire la sua decisione come irremovibile.