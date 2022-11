Serie A, classifiche a confronto: salto in avanti della Lazio rispetto ad un anno fa

La Lazio ha totalizzato 30 punti nelle prime 15 giornate di Serie A: ecco la differenza rispetto alla classifica dello scorso anno

I 30 punti conquistati dalla Lazio nelle prime 15 giornate di Serie A hanno permesso ai biancocelesti di Sarri di totalizzare addirittura 8 punti in più rispetto allo stesso punto della stagione scorsa:

Napoli 41 punti (+5 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 15 giornate)

Milan 33 (-2)

Juventus 31 (+7)

Lazio 30 (+8)

Inter 30 (-4)

Atalanta 27 (-4)

Roma 27 (+2)

Udinese 24 (+8)

Torino 21 (+3)

Fiorentina 19 (-5)

Bologna 19 (-5)

Salernitana 17 (+9)

Empoli 17 (-3)

Monza 16 (in Serie B)

Sassuolo 16 (-3)

Lecce 15 (in Serie B)

Spezia 13 (+2)

Cremonese 7 (in Serie B)

Sampdoria 6 (-9)

Hellas Verona 5 (-15)

Così un anno fa: Napoli 36, Milan 35, Inter 34, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina 24, Juve 24, Bologna 24, Lazio 22, Hellas Verona 20, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.