Serie A, classifica numero abbonamenti: la posizione della Lazio

Serie A, la Lazio tra le migliori per numero di abbonamenti allo Stadio. Questa la classifica dopo il dato definitivo sulle tessere biancocelesti

Questa mattina Il Corriere dello Sport ha riportato il dato definitivo delle tessere vendute per la stagione 2024/2025: ossia 29.036. Un risultato che si stanzia al secondo posto nell’era Lotito, solo nella stagione passata si è registrato un numero più alto. Anche in Serie A la Lazio si stanzia tra le prime posizioni per numero di abbonati.

Questa la top 10 per abbonati del campionato (numeri indicativi):