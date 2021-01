Serie A, che assembramento in vetta: le prime cinque in 7 punti

I verdetti della 19° giornata di Serie A, al giro di boa. Atalanta e Juve a 36 punti, uno in meno della Roma. Le milanesi frenano in vetta.

La Juve torna a far paura, perché in 90 minuti recupera 3 punti al Milan e due all’Inter. La classifica in vetta si accorcia, con le prime cinque squadre racchiuse in 7 punti. Tutto è ancora possibile: lo scudetto di un Milan sorprendente, quello di un’Inter che ha puntato tutto sul campionato, il decimo di una Juve che non ha mai smesso di lottare e sta tornando.

Occhio alle outsider Roma e Atalanta, entrambe alle prese con problematiche interne e senza capitano: Gomez e Dzeko, da fari in campo sono diventati i due colpi del mercato di gennaio. Sempre più in difficoltà il Napoli, reduce da due sconfitte consecutive in Supercoppa e contro il non più sorprendente Verona di Juric, all’8° posto.