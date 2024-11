Serie A, Casini: «Il ricorso è già stato depositato, oggi è stata un’occasione mancata»

Le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, dopo la votazione sul nuovo statuto della FIGC

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo la votazione dello statuto della FIGC. Di seguito le sue parole sull’assemblea che ha lasciato in molti delusi, in primis il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

MODIFICA ALLO STATUTO FIGC – «E’ stata approvata la proposta federale così come era stata presentata e da un certo punto di vista è un’occasione mancata. L’obiettivo era quello di ripristinare un equilibrio che negli anni si era perso a sfavore della Serie A. E’ passata una proposta che vede la Serie A avere un Consigliere Federale in più e un diritto di veto che prima non aveva. Avremmo preferito anche un diritto di proposta senza veto: non abbiamo votato a favore di questa proposta, c’è stata compattezza nel non votare a favore. Stiamo ai fatti: è vero che ci sono stati alcuni astenuti ma noi abbiamo lasciato libere le squadre. L’importante era non votare a favore nel momento in cui la proposta fosse rimasta la stessa. Ora faremo un’Assemblea per capire i prossimi passi, ci auguriamo possa essere l’inizio di un nuovo percorso in cui la Serie A possa avere un maggiore peso».

RICORSO – «Il ricorso è stato depositato, poi faremo un’Assemblea per decidere i prossimi passi. Ne parleremo».

AGGETTIVO PER DESCRIVERE LA GIORNATA – «Ce ne sono diversi: per certi versi è un’occasione mancata, per altri sono stati fatti dei passi in avanti. Bastava poco per venirsi incontro e migliorare il calcio italiano. Bicchiere mezzo voto? E’ sempre bicchiere mezzo voto se si arriva a una votazione in cui non tutti sono a favore».

PAROLE DI GRAVINA, MARANI E ABETE – «Viaggiamo sulle istituzioni, la Serie A fa un certo tipo di lavoro per migliorare le istituzioni e il calcio italiano. Se guardiamo alle istituzioni, oggi la Serie A ha ottenuto un Consigliere in più e un diritto di veto per le cose che la riguardano. E’ abbastanza? No, si può fare di più».

PROSSIMO PASSO – «Faremo un’Assemblea, già calendarizzata per il 18 novembre. Non era oggi solo una questione di numeri, ma anche di autonomia che c’è stata riconosciuta solo parzialmente».

ASTENUTI – «No, assolutamente. Noi prima dell’Assemblea ci siamo riuniti e ci siamo detti che era molto importante nel momento in cui la Federazione non avesse accolto i nostri punti di non votare a favore e così è stato. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, speculazioni su contrari o astenuti fate sorridere».

DISPONIBILE A VOTARE GRAVINA – «Non ci sono ancora i candidati, non c’è ancora la data. Mi sembra tutto prematuro».