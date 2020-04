Serie A, è di nuovo guerra tra i club

Torna il caos in Serie A: alcune società sarebbero contrarie alla ripresa a causa del protocollo della FIGC

La Serie A non trova pace: dopo un apparente accordo trovato tra tutti i club per la ripresa del campionato, sarebbe di nuovo scoppiato il caos in Lega.

Da come riporta il Corriere dello Sport, pare che alcuni club si sarebbero tirati indietro e non vorrebbero più riprendere. Ora la decisione spetta però al Governo, quindi si attende una presa di decisione ferma ed univoca. Staremo a vedere se ci saranno altre novità.