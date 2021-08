Serie A, buona la prima per Roma e Napoli: battute Fiorentina e Venezia

Buona la prima per la Roma di Mourinho e il Napoli di Spalletti: battute rispettivamente la Fiorentina e il Venezia

Dopo le emozioni nei due match delle ore 18:30, anche nelle sfide della domenica di sera non è mancato lo spettacolo. Buona la prima per la Roma e il Napoli. La squadra di Mourinho supera 3-1 la Fiorentina. Giallorossi avanti con Mkhitaryan e viola con l’uomo in meno causa l’espulsione di Dragowski. Nella ripresa però il rosso a Zaniolo riequilibra le sorti del match, visto il successivo pari di Milenkovic. Ma poi una doppietta di Veretout consegna i tre punti ai padroni di casa.

2-0 invece per i partenopei, che superano la neo promossa soltanto nella ripresa. Un rigore di Insigne e un gol di Elmas piegano la resistenza degli uomini di Zanetti, che hanno messo comunque in mostra buon gioco e buone geometrie. Domani chiuderanno la prima giornata Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan.