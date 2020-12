Serie A, Benevento in campo già questa sera: 24 ore di vantaggio sulla Lazio

Dopo la partita contro l’Hellas Verona Simone Inzaghi non avrà tempo di festeggiare o recriminare, comunque andrà.

Martedì sera in Campania c’è la sfida delle sfide, quella in famiglia al fratello Filippo, alla guida del Benevento. Che beneficerà di 24 ore in più dei capitolini. Infatti Sassuolo-Benevento è l’anticipo del venerdì della undicesima giornata e si giocherà già questa sera, esattamente un giorno prima di Lazio-Hellas. Al Vigorito si giocherà martedì alla stessa ora, le 20.45, nell’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A.