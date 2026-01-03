Serie A, la Roma perde a Bergamo: Scalvini regala tre punti all’Atalanta. Il resoconto del match

Serie A, la vittoria dell’Atalanta contro la Roma riapre la lotta per l’Europa. E la Lazio potrebbe rientrare in corsa già domani. Le ultime

Nella cornice del Gewiss Stadium va in scena una sfida intensa e combattuta della Serie A, decisa da un episodio e da una grande solidità difensiva. L’Atalanta supera la Roma per 1-0 al termine di una gara ricca di emozioni, occasioni e proteste, portando a casa tre punti pesantissimi nella corsa alle posizioni di vertice del campionato.

L’avvio di match è subito vivace. Dopo appena sette minuti la Roma va vicinissima al vantaggio: un errore in uscita della Dea spalanca la porta a Dybala, ma Carnesecchi è straordinario nel dire di no all’argentino, con la difesa bergamasca che poi si rifugia in calcio d’angolo su Ferguson. La risposta dell’Atalanta non tarda ad arrivare e all’11’ la partita si sblocca in maniera inattesa. Svilar esce in modo impreciso, Scalvini è il più rapido a intervenire e con il petto deposita il pallone in rete. I giallorossi protestano per un presunto fallo sul portiere, ma il gol viene convalidato.

La Serie A offre ritmi alti e grande intensità. Al 19’ arriva il primo cartellino giallo del match per de Roon, mentre al 20’ Zalewski spreca una buona occasione per raddoppiare, calciando fuori da posizione favorevole. Al 26’ Gasperini è costretto al primo cambio per l’infortunio di Kolasinac, sostituito da Ahanor. Poco dopo, al 28’, Scamacca trova la rete del 2-0 con un colpo di testa da ex, ma dopo un lungo check il gol viene annullato per fuorigioco.

Il primo tempo si chiude tra nervosismo e ammonizioni, con Mancini ed Hermoso finiti sul taccuino dell’arbitro Fabbri e ben otto minuti di recupero. Nella ripresa la Roma prova a cambiare volto alla gara con diversi cambi offensivi, inserendo prima El Shaarawy e poi Dovbyk, mentre l’Atalanta risponde con forze fresche a centrocampo e in attacco.

Nel finale la tensione sale. Al 90’ vengono concessi cinque minuti di recupero e le occasioni non mancano: Carnesecchi è decisivo in uscita su Dybala al 92’, mentre al 95’ è Svilar a salvare la Roma sull’ultima chance dell’Atalanta firmata Krstovic. Dopo sei minuti di extra-time arriva il triplice fischio: la Dea vince 1-0 e conquista un successo fondamentale in Serie A, confermando il proprio momento positivo e lasciando la Roma con molti rimpianti.