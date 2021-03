Serie A, oggi nuova assemblea per i diritti TV: si va verso il nulla di fatto

Si terrà oggi una nuova assemblea della Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-2024. Verso la fumata grigia

Si terrà oggi una nuova assemblea della Lega Serie A per l’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-2014. Come riferisce Gazzetta dello Sport, è possibile che si vada verso un nuovo nulla di fatto con nove squadre che voteranno a favore dell’offerta di DAZN (840 milioni) e undici squadre che si asterranno dalla votazioni.

La scadenze delle offerte è fissata per il 29 marzo. Nella giornata di oggi si riparlerà anche di diritti internazionali, con la necessità di creare una commissione specifica che si occupa delle trattative private.