Serie A a sostegno dell’Ucraina: fascia di capitano speciale – FOTO

In tutte le partite della 31esima giornata di Serie A tutti i capitani indosseranno una fascia di capitano speciale con la scritta Peace.

La fascia che indosseranno i capitani in serie A. pic.twitter.com/9DPbqKRUbt — Alessandro Alciato (@AAlciato) April 2, 2022

«La Lega Serie A e i venti Club associati si sono attivati, immediatamente dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, con iniziative a sostegno della popolazione civile, duramente colpita dagli eventi ancora in corso. A partire dalla 31ª Giornata della Serie A TIM 2021/2022, tutti i Capitani scenderanno in campo indossando la fascia con la scritta ‘PEACE’, per mandare in tutto il mondo un segno di pace. Inoltre, il messaggio ‘PEACE’ sarà ancora presente nelle grafiche televisive durante ogni incontro della Serie A TIM. Tornano in campo i bambini, grazie ai nuovi protocolli della FIGC», questo quanto comunicato dalla Lega Serie A.