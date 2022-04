Pellissier: «I calciatori di talento hanno un problema con Sarri. Immobile...»

Sergio Pellissier, ex calciatore del Chievo, ha detto la sua su Sarri e sul rendimento di Immobile in Nazionale: le sue parole

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Le sue parole su Sarri e Immobile in Nazionale:

«Il pregio di Sarri? La squadra gioca sempre il pallone e non butta mai un’azione. Il difetto è che i giocatori più di talento devono giocare come quelli meno talentuosi. Questa cosa a volte può togliergli l’estro e la fantasia».

IMMOBILE E L’ITALIA – «In Nazionale Immobile non rende a causa del modo in cui viene costretto a giocare: non gli vengono mai date palle in profondità e gli si chiede di andare incontro al pallone e far salire la squadra. Tutte cose che Ciro non ha nelle corde. Al limite puoi chiederle a Belotti. Inutile farlo giocare senza rifornirlo in profondità. Come attaccante ero simile a Immobile e in questa Nazionale anche io andrei in difficoltà».