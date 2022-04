Sergio: «Fossi la Lazio terrei Patric, ecco perchè»

Raffaele Sergio, ex calciatore della Lazio, ha consigliato ai biancocelesti di rinnovare il contratto di Patric

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Raffaele Sergio ha parlato in questi termini di Patric:

«Patric? Noto che a Sarri piace tantissimo, è criticato da tutti sotto molti aspetti e non è facile vivere con una situazione del genere. Credo che sia un ragazzo che abbia fatto sempre il suo dovere in maniera egregia e credo che con Sarri quest’anno stia facendo delle buone prestazioni. È un buon giocatore peccato che è a scadenza di contratto. È un giocatore giovane e sicuramente importante, penso che ci siano tutte le condizioni per tenerlo. La cosa importante è che il ragazzo conosce l’ambiente e l’allenatore che ha riaperto un ciclo nuovo».

