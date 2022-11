Sconcerti: «Sarri ha vinto alla Inzaghi contro la Roma»

Maurizio Sconcerti ai microfoni di TMW Radio ha parlato della vittoria della Lazio contro la Roma. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Credo che Sarri abbia giocato un po’ alla Inzaghi. Non è stata una bella partita ma l’ha giocata meglio la Lazio. È stata emozionante comunque. Credo che abbia meritato la Lazio, mi ha deluso la Roma però. Non riesco a identificare questa squadra e il suo gioco. Fanno fatica, è una squadra un po’ spezzata che per paura di lasciare spazio agli altri spesso cerca spazi diversi e non li trova, lasciando lontani i reparti. Ci sono problemi seri».