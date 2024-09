Schillaci, condizioni STAZIONARIE: gli aggiornamenti sul QUADRO CLINICO

Le ultime sulle condizioni di Totò Schillaci, ricoverato all’Ospedale Civico di Palermo: questo il quadro clinico

Totò Schillaci è ricoverato da ieri all’Ospedale Civico di Palermo e, come riporta l’ANSA, le sue condizioni rimangono stazionarie. La direzione sanitaria ha confermato un quadro clinico che resta grave. L’ex giocatore della Juventus è seguito dall’equipe medica del reparto di pneumologia.

Sono ore di apprensione per l’Italia del calcio: sono tanti gli ex calciatori compagni di squadra di Schillaci che hanno condiviso dei messaggi di sostegno. Tra i primi, come si legge sull’ANSA, Roberto Donadoni ai microfoni di Radioanch’io Sport: «Siamo tutti in apprensione per Totò Schillaci, mi auguro che tutto si risolva per il meglio».