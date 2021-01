Sassuolo, Raspadori torna all’Olimpico: in estate il primo gol in A

Sassuolo, Raspadori torna nel teatro della prima gioia in carriera in A

Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo, torna allo stadio Olimpico di Roma per affrontare la Lazio, squadra a cui ha segnato il suo primo gol in Serie A nella scorsa estate, quello del provvisorio 1-1 dopo il vantaggio biancoceleste firmato Luis Alberto. Il giovanissimo, perla della nazionale U21, ha avuto diverse chance di giocare (complice anche l’assenza prolungata di Francesco Caputo) ed ha anche siglato un’altra rete nel massimo campionato. Partirà dalla panchina, ma non è detto che non possa subentrare in uno stadio che ricorderà per tutta la vita.