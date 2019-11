Sassuolo, lesione per Berardi: Lazio a rischio

Domenico Berardi a rischio per la gara contro la Lazio. Al giocatore del Sassuolo è stata riscontrata una lesione alla coscia sinistra

«Nel corso di Sassuolo-Bologna di venerdì sera l’attaccante neroverde ha riportato una lesione al comparto adduttorio della coscia sinistra». Questo è il comunicato con cui il Sassuolo ha reso noto l’infortunio di Berardi. La presenza del giocatore è a rischio per l’appuntamento con la Lazio: la prima gara dal rientro dalla sosta. Nel frattempo, non potrà rispondere presente neppure all’appello in azzurro di Mancini.