Calciomercato Lazio, Tare studia Ankersen del Genoa

Peter Ankersen, terzino danese del Genoa, sarebbe monitorato dalla Lazio. C’è anche l’interesse del Tolosa

Peter Ankersen. È lui l’ultima indiscrezione per il calciomercato della Lazio. Terzino destro del Genoa, ha fino ad ora collezionato 7 presenze guadagnandosi la maglia da titolare: con tanta corsa e buoni cross si sta ritagliando un posto nelle gerarchie rossoblu.

Come riferisce Tuttomercatoweb.com, il classe 1990 – oltre che ad entrare nelle grazie di Preziosi – sarebbe diventato anche un obiettivo possibile per la squadra di Inzaghi.

A monitorare il terzino danese non ci sarebbero solo i biancocelesti, ma anche i francesi del Tolosa.