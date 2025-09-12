Sassuolo Lazio, probabili formazioni: quali saranno le mosse di Maurizio Sarri? - Lazio News 24

Sassuolo-Lazio, probabili formazioni: Sarri studia le mosse per la ripartenza. La situazione

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A 2025-2026 riparte con la terza giornata di campionato, e tra le partite più attese c’è sicuramente Sassuolo-Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono riprendere il cammino in campionato con una vittoria, mentre il Sassuolo neopromosso cerca conferme dopo un avvio complicato. Ecco le probabili formazioni delle due squadre in vista della sfida.

Sassuolo-Lazio: le probabili scelte di Grosso e Sarri

Il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 classico. In porta ci sarà Muric, protetto da una linea difensiva composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. A centrocampo spazio a Vrancx, Matic e Boloca, con Berardi, Pinamonti e Laurienté a comporre un tridente offensivo di qualità. I neroverdi puntano a sorprendere la Lazio, facendo leva sull’entusiasmo della neopromossa.

Lazio, turnover parziale e fiducia nei rientri

Per quanto riguarda la Lazio, Maurizio Sarri deve fare i conti con qualche acciacco, ma può comunque contare su una rosa competitiva. Il modulo resta il consueto 4-3-3. Tra i pali ci sarà Provedel, con Marusic – non al meglio – pronto a stringere i denti sulla fascia destra. Al centro torna Romagnoli al fianco di Gila, mentre a sinistra si va verso la conferma di Nuno Tavares.

A centrocampo, la Lazio dovrebbe schierare Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. Quest’ultimo ha ancora bisogno di tempo per adattarsi completamente agli schemi di Sarri, ma la fiducia non manca. Rovella, smaltito l’affaticamento post-nazionale, sarà regolarmente al suo posto.

In attacco, buone notizie per la Lazio: Zaccagni ha recuperato dal problema muscolare e partirà titolare sulla sinistra. Al centro dell’attacco ci sarà Castellanos, mentre a destra è favorito Cancellieri. Dalla panchina, però, scalpitano sia Isaksen – rientrato da un infortunio – sia Dia, pronti a subentrare a gara in corso.

La Lazio arriva a questa trasferta con l’obiettivo di portare a casa tre punti importanti in vista del prosieguo del campionato e, soprattutto, per preparare al meglio l’attesissimo derby della Capitale. Il match contro il Sassuolo rappresenta una prova di maturità per un gruppo che vuole puntare in alto.